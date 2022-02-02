Цена нефти может вырасти до $100/барр. в ближайшие месяцы при сохранении текущего сантимента - BCS Express

Цена нефти марки Brent может достигнуть $100 за баррель на горизонте нескольких месяцев при сохранении действующего сантимента, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Ключевым поддерживающим фактором для цен остается дефицит поставок. В СМИ также акцентируют внимание на геополитической напряженности, но этот фактор несет скорее психологический эффект и может не оказывать существенного влияния на нефтяные цены в дальнейшем. При сохранении действующего сантимента на горизонте следующих месяцев достижение $100 за баррель нефти марки Brent выглядит вполне реальным", - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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