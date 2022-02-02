"Финам" рекомендует покупать акции Яндекса с целью 4538 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4538 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Яндекс" лидирует по выручке и темпам ее прироста в сравнении с российскими конкурентами. В 2023г компания может обогнать по выручке все телекомы. Технологические компетенции и финансовые ресурсы позволили преодолеть ограниченность рынка поисковой рекламы и стать крупнейшей российской ИТ-экосистемой. Однако чтобы преодолеть низкую маржинальность e-commerce, необходим прорыв в финтехнаправлении", - отмечает аналитик Леонид Делицын.

Эксперт указывает на факторы привлекательности компании:

- В перспективе 5 лет компания станет лидером российского TMT-рынка не только по капитализации, но и по объему выручки. В обозримом будущем "Яндекс" сохранит позицию крупнейшего игрока российского медиасектора, лидера рынка поисковой рекламы.

- Обходя всех конкурентов по темпам прироста выручки, компания остается прибыльной, высокомаржинальной и не имеет долгов.

- Компания преодолела зависимость от рекламного рынка и успешно диверсифицировала бизнес-модель: больше половины ее выручки поступает от направлений, не связанных с интернет-рекламой. Сейчас фундамент для высоких темпов прироста выручки создает российский рынок электронной коммерции, растущий на 34% в год, с перспективой занять 26% всего ретейла к 2025г.

- Государство осознает значимость "Яндекса" как стратегического актива страны и присутствует в составе совета директоров, но не диктует компании стратегию.

- Сохраняются перспективы крупной сделки M&A, способной значительно увеличить капитализацию компании.

- При благоприятных рыночных условиях остаются вероятными успешные IPO, выращенных внутри компании "единорогов", таких как "Яндекс.Такси".

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