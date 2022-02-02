Вероятно постепенное укрепление рубля до 75,5-76 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Вероятно постепенное укрепление рубля до 75,5-76 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Накопленная усталость от геополитической повестки (ничего нового нет) и внешний позитив позволили рублю продолжить восстановление: его курс укреплялся с 77,30до 76,40 руб./$1. К концу дня со снижением активности локальных участников доллар немного отыграл потерянное, но дальше 77 руб./$1 курс не уходил. Говорить с уверенностью о завершении периода геополитической волатильности рано, но сезонно-сильный текущий счёт, отсутствие покупок валюты ЦБ и завершение острой фазы ликвидации позиций нерезидентами позволяют с умеренным оптимизмом смотреть на краткосрочные перспективы рубля. Дополнительный комфорт спекулянтам может обеспечить и ЦБ, от которого ждут дальнейшего повышения ставки и сохранения чёткой антиинфляционной риторики в следующую пятницу. Поэтому допускаем дальнейшее постепенное смещение рубля ближе к уровням 75,5-76 руб./$1", - пишет эксперт.

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