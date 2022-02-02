.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятно постепенное укрепление рубля до 75,5-76 руб./$1 - "Локо-Инвест"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
02 февраля 2022 года 11:03

Вероятно постепенное укрепление рубля до 75,5-76 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Вероятно постепенное укрепление рубля до 75,5-76 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Накопленная усталость от геополитической повестки (ничего нового нет) и внешний позитив позволили рублю продолжить восстановление: его курс укреплялся с 77,30до 76,40 руб./$1. К концу дня со снижением активности локальных участников доллар немного отыграл потерянное, но дальше 77 руб./$1 курс не уходил. Говорить с уверенностью о завершении периода геополитической волатильности рано, но сезонно-сильный текущий счёт, отсутствие покупок валюты ЦБ и завершение острой фазы ликвидации позиций нерезидентами позволяют с умеренным оптимизмом смотреть на краткосрочные перспективы рубля. Дополнительный комфорт спекулянтам может обеспечить и ЦБ, от которого ждут дальнейшего повышения ставки и сохранения чёткой антиинфляционной риторики в следующую пятницу. Поэтому допускаем дальнейшее постепенное смещение рубля ближе к уровням 75,5-76 руб./$1", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
02 февраля 2022 года 18:20
"Фридом Финанс" рекомендует продавать акции ExxonMobil
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют продавать акции ExxonMobil, полагая, что сильная отчетность компании предоставляет хорошую возможность для фиксации прибыли. "Крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil превзошла ожидания рынка по скорректированной чистой прибыли в IV квартале, снизила...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 17:54
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги BioМarin и AMD, убрав акции Incyte и Camping World, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Western Digital, East West Bancorp, Walt Disney Co., Delta Air Lines,...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 17:21
Недавние распродажи повышают привлекательность российских еврооблигаций - Газпромбанк
Недавние распродажи повышают привлекательность российских еврооблигаций, отмечается в обзоре Газпромбанка. "Рынок российских еврооблигаций начал 2022г на негативной ноте, - напоминают эксперты банка. - Рост базовых ставок и геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине спровоцировал...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 16:55
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций AMD
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Advanced Micro Devices (AMD) в долгосрочной перспективе с прогнозной ценой на уровне $116 за штуку, сообщается в обзоре. "AMD получила рекордную выручку в 2021 году и представила позитивный прогноз на 2022 год. Менеджмент...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 16:37
Акции GM привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Фридом Финанс"
Акции General Motors (GM) привлекательны для долгосрочных инвестиций с прогнозной ценой на уровне $70 за штуку, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Один из крупнейших американских автопроизводителей General Motors Company (GM) отчитался за октябрь-декабрь 2021 года по выручке хуже ожиданий,...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 16:18
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций ExxonMobil
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ExxonMobil на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. "Финансовые результаты ExxonMobil за 4К21 оцениваем позитивно с точки зрения динамики котировок в ближайшие дни. Во вторник цена акций компании выросла на 6%. Росту...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 15:54
Основной целью роста цены акций Alphabet может стать уровень $3400 - BCS Express
Основной целью роста котировок акций Alphabet Inc. может стать уровень $3400 за штуку, но его достижение в ближайшее время маловероятно, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Двойной позитив (из отчета и новости о сплите) способен вызвать локальное ралли в бумаге Alphabet. После...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 15:28
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Alphabet на уровне $3520,10
Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную цену акций Alphabet Inc. в $3520,10 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 27,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Корпорация Alphabet представила сильный отчет по результатам четвертого...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 15:05
S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4530-4380п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4530-4380 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, пробив уровень Фибоначчи 0,5. RSI по-прежнему растет,...    читать дальше
.
02 февраля 2022 года 14:21
"Финам" рекомендует покупать акции Goldman Sachs с целью $433,6
"Финам" рекомендует покупать акции Goldman Sachs с целевой ценой $433,6 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 22,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Выручка и прибыль Goldman Sachs оказались рекордными в 2021г. В 2022г мы ожидаем заметного снижения финпоказателей...    читать дальше
.
Страница 1 из 18
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.