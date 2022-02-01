Акции TotalEnergies интересны для покупки в текущий момент - BCS Express

Акции TotalEnergies интересны для покупки в текущий момент, полагает аналитик BCS Express Валерий Емельянов.

Эксперт инвесткомпании указывает на ряд факторов в пользу покупки акций компании:

- Акции отыгрывают нынешний рост нефти лучше, чем другие крупные компании Европы (BP, Royal Dutch Shell, Equinor): +22% в долларах с начала декабря;

- Компания платит один из лучших дивидендов в отрасли, зафиксированный в евро (2,64 на акцию), что дает $2,96, или 5,9% годовых, ближайшая отсечка - в середине марта;

- Акция входит в мировой топ рекомендаций инвестдомов с большинством оценок "покупать" и "активно покупать".

Отмечает Емельянов и существующие риски:

- Из-за крупных инвестиций на альтернативную энергию рентабельность и маржинальность ниже, чем у других нефтегазовых компаний;

- С дивиденда во Франции удерживают налог в размере 28%, что снижает чистую доходность инвесторов с 5,9% до 4,2% в валюте.

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