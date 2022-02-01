Ставка ЦБ РФ может составить 9,5% на горизонте конца 1К22 - ПСБ

Ключевая ставка Банка России может составить 9,5% на горизонте конца первого квартала текущего года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В конце следующей недели состоится "опорное" заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором регулятор не только примет решение по ключевой ставке, но и обнародует уточненные макроэкономические прогнозы на 2022 год и среднесрочную перспективу. Интрига заседания в том, какой шаг повышения ключевой ставки ЦБ предпримет, а также изменит ли прогноз инфляции на конец текущего года - регулятор пока сохраняет прогноз снижения инфляции к 4% до конца года (реализация этого сценария, на наш взгляд, уже под вопросом), - пишут эксперты ПСБ в обзоре. - Мы считаем, что высокая инфляция повышает вероятность подъема ставки сразу на 75-100 б.п. Пока прогноз ключевой ставки на конец первого квартала 2022 года сохраняем на уровне 9,5%. Отмечаем, что растет вероятность того, что ЦБ не сможет перейти к циклу снижения ключевой ставки в 2022 году".

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