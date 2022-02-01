Продолжение роста цены акций Moderna в текущий момент маловероятно - Инвестбанк Синара

Продолжение роста цены акций Moderna Inc. в текущий момент маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Вакцина компании Moderna от COVID-19 под маркой Spikevax получила полное одобрение FDA (ранее ее можно было использовать только в экстренных случаях). Препарат рекомендован к применению для людей старше 18 лет. После роста котировок акций Moderna на 6% (в понедельник) мы считаем, что рынок достаточно справедливо оценил влияние новости, и не ожидаем дальнейшего повышения цены бумаги", - отмечают эксперты в обзоре.

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