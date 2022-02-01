Акции М.Видео остаются интересными для долгосрочных вложений - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "М.Видео" по-прежнему представляют интерес для долгосрочных инвестиций с прогнозной ценой на уровне 550 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

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