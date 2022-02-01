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01 февраля 2022 года 15:39
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Полюса
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса" с прогнозной ценой на уровне 16296 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров "Полюса" одобрил программу выкупа акций. На наш взгляд, объем buyback кажется достаточно скромным в сравнении с капитализацией free-float и уставным капиталом и не повлияет на позиции компании в индексе MSCI Russia. В то же время мы отмечаем долгосрочный позитив, связанный с наращиванием акционерной отдачи", - отмечает эксперт Сергей Жителев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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