Вероятен рост котировок акций Boeing в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций Boeing Co. в ближайшей перспективе, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Соглашение между Qatar Airways и Boeing очень актуально для последнего, так как количество заказов на пассажирские модели в 2021 году сильно снизилось. В целом с учетом исполнения опционов сделка охватывает до 102 самолетов и ее стоимость составляет около $34 млрд, включая стоимость двигателей, и примерно соответствует 55% от выручки Boeing за 2021 год. Эмитент начинает извлекать выгоду из бума авиаперевозок: глобальный грузопоток в прошлом году увеличился примерно на 7% по сравнению с 2019 годом. Мы ожидаем, что пассажиропоток вернется на допандемический уровень к 2024 году и сегмент пассажирских самолетов компании также покажет сильное восстановление. Считаем новость весьма позитивной для акций Boeing и ожидаем дальнейшего роста котировок бумаг", - отмечает аналитик Сергей Вахрамеев.

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