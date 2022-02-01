Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4421-4609п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4421-4609 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 поднялся выше 200-дневной скользящей средней, до уровня Фибоначчи 0,5. Вероятно, в ближайшие дни индекс будет колебаться между этими уровнями. RSI продолжает рост, но остается ниже 50 пунктов, сигнализируя о равных силах "быков" и "медведей". Индикатор MACD указывает на завершение нисходящего движения, но сигнала к развороту пока нет. Ближайшая поддержка находится в области 200-дневной скользящей средней", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты подчеркивают, что в фокусе внимания участников торгов не только публикации квартальных отчетов, но и релизы макроэкономической статистики. На этой неделе выйдут данные индекса менеджеров по закупкам (ISM) в секторе производства и сфере услуг. Прогноз предполагает некоторое замедление роста обоих показателей под влиянием очередной волны пандемии. Инвесторов интересует прежде всего январский отчет по рынку труда, хотя планы ФРС в отношении ужесточения денежно-кредитной политики он не изменит. Ожидается, что за первый месяц года вне сельского хозяйства было создано 178 тыс. рабочих мест, притом что в декабре этот показатель равнялся 199 тыс.

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