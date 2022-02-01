"Финам" открыл торговую идею: покупать ADS Ozon с целью 2500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 2500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53,65%, стоп-приказ: 1429 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в текущий момент Ozon захватывает долю рынка и тратит деньги на реализацию данной цели. В долгосрочной перспективе у компании есть шансы начать зарабатывать.

"Многие ждали намека на разворот в акциях Ozon, и в текущий момент акция пытается пробить нисходящий тренд. При покупке на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1429 рублей риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,41", - указывают аналитики "Финама".

Ozon - старейший российский универсальный интернет-магазин, второй по обороту онлайн-ритейлер России.

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