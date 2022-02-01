Котировки нефтяных фьючерсов могут протестировать уровень $90/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут протестировать уровень $90 за баррель Brent в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник достигали $91,40/барр., но ко вторнику они снизились на 0,86%, до $89,26/барр. Снижение котировок произошло несмотря на появление новостей об очередной атаке хуситов на ОАЭ, что усиливает опасения перебоев в поставках нефти. Во сторник фьючерсы Brent слабо растут и торгуются около $89,30/барр. Традиционно сегодня ночью будут опубликованы недельные данные по запасам в США от Американского института нефти (API). Последние две недели запасы показывали рост после продолжительного снижения, и очередные данные о росте запасов не будут способствовать позитиву на нефтяном рынке. Тем не менее на прошлой неделе цены на нефть росли даже в условиях неожиданно выросших запасов, и у фьючерсов Brent в ближайшие дни еще есть потенциал к росту выше $90/барр.", - отмечают эксперты банка.

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