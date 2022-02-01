BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ 26211, ПИК 001Р-02, РусАл Братск БО-001Р-03, РЕСО Лизинг БО-П-06 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Геополитический фактор продолжает оказывать давление на рынок облигаций из-за роста страновых рисков и оттока нерезидентов. Премия в котировках составляет примерно 0,7-1 п.п. Но даже в случае улучшения политического фона она вряд ли полностью сократится, поскольку рост инфляции намекает на еще один шаг повышения ставки ЦБ РФ", - отмечают аналитики инвесткомпании.

По их мнению, следующие облигации будут представлять наибольший интерес для инвесторов на текущей неделе:

ОФЗ 26211: "ОФЗ с погашением в январе 2023 г. торгуется с доходностью 9,6%. Такая доходность превышает ставки по депозитам в крупных банках и выглядит привлекательной для годовой гособлигации с минимальными рисками. Бонусом является возможность приобретения бумаги на ИИС, который позволяет получить дополнительный налоговый вычет", - указывается в комментарии.

ПИК 001Р-02: Группа компаний ПИК - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. По мнению стратегов BCS Express, масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента. При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА"

РусАл Братск БО-001Р-03: "Это долговые бумаги 100%-ной дочки "РусАла", - подчеркивают эксперты. - На предприятие приходится около четверти всего производства материнского холдинга. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. В условиях высоких цен на алюминий компания "РусАл" обладает солидным запасом прочности, несмотря на высокий уровень долговой нагрузки. При этом доходность по облигациям "РусАл Братск" остается привлекательной. По выпуску 001Р-03 в сентябре 2022г ожидается оферта, что делает его интересным с точки зрения доходности на коротком горизонте инвестиций".

РЕСО Лизинг БО-П-06: Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Специализируется на лизинге легкового (72%) и грузового (19%) автотранспорта. По итогам 2020г компания была на 9-м месте в рэнкинге Эксперт РА по размеру лизингового портфеля и на 6-м месте по объему полученных платежей. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. По мнению экспертов BCS Express, облигации компании обеспечивают привлекательный уровень доходности для данной рейтинговой категории.

ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021г показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - считают аналитики инвесткомпании.

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