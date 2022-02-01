Повышение ставки ЦБР в феврале может составить не менее 75 б.п. - Банк "Санкт-Петербург"

Повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в феврале 2022 года может составить не менее 75 б.п., считают аналитики Банка "Санкт-Петербург".

"Утром вторника в России был опубликован производственный индекс деловой активности от Markit. В январе показатель вырос на 0,2 п. (до 51,8 п.), в то время как консенсус-прогноз Bloomberg предполагал его снижение до 51 п. Рост индекса связан в первую очередь с выросшим спросом, а производство остается под давлением проблем со стороны поставок. Эти факторы привели к росту составляющей по затратам максимальными с июля темпами, и в условиях высокого спроса повышенные издержки продолжили в январе перекладываться на потребителей - темпы роста составляющей по отпускным ценам обновили максимум с августа. Эта публикация напомнила о сохраняющемся ценовом давлении, что обусловит более жесткие действия Банка России на заседании на следующей неделе - мы ждем повышения ключевой ставки минимум на 75 б.п." - отмечают эксперты в комментарии.

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