"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Детского мира" с целью 160 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Общий объём продаж компании увеличился на 16,9% по сравнению с 2020г - до 184,3 млрд руб. (с НДС). При этом, онлайн-продажи в России выросли на 39,1% - до 54 млрд руб. В результате этого, доля выручки в общих доходах "Детского мира" от онлайн-торговли достигла 30,8%. "Детский мир" в 2021г столкнулся с проблемами в цепочке поставок, ковидными ограничениями и ростом инфляции, часть которой удалось переложить на потребителей. Это в свою очередь отразилось на снижение темпов выручки, особенно в IV кв. 2021г, где общий объем продаж (GMV) увеличился всего на 8,5% - до 53,3 млрд руб.", - отмечает главный аналитик Дмитрий Баженов.

Однако, несмотря на все трудности, "Детский мир", по мнению эксперта, продолжает демонстрировать поступательный рост. При этом Баженов призывает помнить, что сохраняются риски со стороны конкуренции в лице маркетплейсов.

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "Детского мира" с целью 160 руб. По нашим оценкам, финальный дивиденд за 2021г может составить около 10 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 9,7%", - указывает аналитик "КИТ Финанс Брокер".

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