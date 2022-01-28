"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целью $43

"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2022г на уровне $43, что предполагает отсутствие потенциала роста от текущего уровня, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Bank of America недавно подвел итоги весьма успешного 2021г, продемонстрировав заметный рост прибыли и выручки. Мы достаточно оптимистично оцениваем дальнейшие перспективы банка, в то же время его акции выглядят достаточно дорогими по мультипликаторам и, по нашему мнению, не обладают потенциалом от текущих ценовых уровней", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Эксперт рассчитывает, что Bank of America останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США, учитывая сильные позиции банка на рынке финансовых услуг в стране, прежде всего в розничном сегменте. Хотя в то же время Додонов ожидает прекращения действия эффекта от роспуска созданных в 2020г резервов на возможные потери по кредитам и постепенную "нормализацию" расходов на кредитный риск, что будет оказывать давление на прибыль в предстоящие годы.

Главный же риск, на взгляд аналитика, связан с тем, что бизнес Bank of America, как и сектор в целом, сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. В случае ее нового существенного ухудшения можно ожидать снижения активности клиентов и спроса на продукты и услуги банка, возникновения убытков от переоценки инвестиционных портфелей, негативного влияния на финансовую позицию банка. Кроме того, в такой ситуации, вероятно, будет новое введение ограничений регуляторами на выплаты акционерам, полагает Додонов.

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих банковских холдингов США.

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