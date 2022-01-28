"Финам" понизил рекомендацию для акций Halliburton до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию c "покупать" до "держать" для акций Halliburton Co., сохранив целевую цену на уровне $30,42, говорится в комментарии инвесткомпании.

"С момента нашей рекомендации от 16 ноября акции Halliburton выросли на 29,8% и достигли целевой цены. Основной причиной этого стало восстановление цен на нефть на фоне снижения опасений вокруг штамма "омикрон", что поддержало весь нефтегазовый сектор и увеличило уверенность инвесторов в росте нефтесервисного рынка в ближайшие годы. В то же время мы полагаем, что сейчас перспективы роста бизнеса компании уже учтены в котировках Halliburton, что создает возможность для фиксации прибыли. Мы понижаем рекомендацию по акциям Halliburton с "покупать" до "держать" и сохраняем целевую цену $30,42. Даунсайд составляет 0,6%. Снижение рекомендации связано со значительным ростом акций компании в последние полтора месяца, хотя фундаментально кейс изменился слабо", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Halliburton Co. - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти.

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