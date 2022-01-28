BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Crown Castle International Corp., говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания работает в перспективной отрасли - сети 5G. Развиваются новые технологии, спрос на высокоскоростной интернет растет, телекоммуникационные компании расширяют инфраструктуру. Хотя лидером отрасли остается American Tower, свою порцию выгоды получит и Crown Castle. По сравнению с конкурентами, у нее более привлекательная дивидендная история. Долгосрочный взгляд умеренно позитивный. Бумаги Crown Castle можно рассмотреть к покупке на долгий срок с целью получения дивидендов и инвестирования в инфраструктуру 5G. Однако снижение в акциях может усилиться, поэтому стоит дождаться более привлекательной цены для входа", - пишет аналитик Павел Гаврилов.

По данным WSJ, 9 из 21 рекомендаций аналитиков на покупку, 10 - держать и лишь одна на продажу. Таргеты варьируются в диапазоне $157-224, а средний - $199,4, то есть текущий потенциал 16,2%, указывает эксперт.

Сrown Castle - инвестиционный фонд недвижимости (REIT). В данном случае под "недвижимостью" понимаются не привычные обывателю квадратные метры, а объекты телекоммуникационной инфраструктуры.

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