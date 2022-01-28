Снижение котировок золота может остановиться на уровне $1700/унц. - "Фридом Финанс"

Снижение котировок золота может остановиться на уровне $1700 за тройскую унцию, полагают аналитики "Фридом Финанс".

"Котировки драгоценного металла снижаются третий день подряд демонстрируют высокую волатильность. Снижение стоимости драгоценного металла происходит из-за роста котировок доллара, на фоне ожидания повышения ставок. Доходность государственных облигаций тоже напрямую влияет на спрос на золото. В текущем году 2-х летние и 10-ти летние облигации выросли в доходности. Хедж-фонды, которые ориентируются на стабильность, видят их более выгодным вложением, чем инвестиции в золото без гарантированного дохода. Но это не означает, что золото будет падать весь 2022г. В конце концов, оно всегда считалось защитным активом в периоды политической или экономической нестабильности", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Они подчеркивают, что в данное время в США самый высокий уровень инфляции за последние 40 лет, - при росте инфляции доллар обесценивается, а золото дорожает. У аналитиков есть большие сомнения, что ФРС сможет очень быстро обуздать инфляцию в текущих экономических реалиях. Самым важным аспектом в ценообразовании все равно остается спрос/предложение. В прошлом году мировой спрос на золото вырос на 10%. Наибольшую активность проявила ювелирная отрасль и центральные банки. В текущем году на фоне увеличения глобальных экономических рисков ЦБ снова могут увеличить объемы покупок золота, полагают стратеги инвесткомпании.

"История показывает, что не каждый цикл повышения ставок драгоценный металл дешевел. Например, за тот период, пока ФРС повышал ставки на 0,25% с конца 2015г по август 2019г, золото подорожало на 32%. Чаще всего драгметалл дешевеет перед повышением ставок, а после завершения этого цикла оно обгоняет в росте стоимости акции США. Мы считаем, что такое сильное падение цен на золото связано с неопределённостью, касаемо дальнейшей политики ФРС. Когда ставки начнут повышать и станет понятно сколько раз, золото вновь станет тихой гаванью. По нашим подсчетам снижение котировок может прекратиться в районе отметки в $1700 за тройскую унцию. Негативный сценарий включает в себя падение до $1500", - прогнозируют аналитики "Фридом Финанс".

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