Sber CIB рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 1,01 руб

Sber CIB рекомендует покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 1,01 рубля, что предполагает потенциал роста на уровне 36%, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

Эксперты считают опубликованные результаты эмитента за 4К21 нейтральными и ожидают, что "РусГидро" выполнит свой прогноз EBITDA на 2021 год в 110 млрд рублей.

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