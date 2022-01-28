Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Apple

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $185 за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

Компания Apple опубликовала результаты за первый квартал 2022 финансового года, показав рост выручки на 11% г/г (до рекордных $123,9 млрд) и превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных FactSet ($119 млрд), констатируют эксперты банка Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. Прибыль компании составила $2,1 на акцию и тоже оказалась выше среднерыночного прогноза в $1,9. Менеджмент Apple рассчитывает на рост выручки во 2К22 (январь-март) ко 2К21, допуская при этом некоторые проблемы с поставками.

"Основной вклад в прирост выручки в 1К22 внесли продажи iPhone (48%) и сегмент услуг (30%). Только сегмент iPad показал заметное снижение к 1К21, тогда как мы ожидали близкую к нулю динамику. Мы можем только приветствовать продолжающийся рост продаж в Китае (+21% г/г), на который уже приходится более пятой части выручки Apple. Кроме того, положительным моментом стало повышение валовой рентабельности в целом по компании на 4 п.п. (до 43,8%). Ожидаем, что двузначный рост продаж iPhone, наблюдавшийся в 2021 ф.г., в 2022 году замедлится, так как покупатели уже в основном обновили свои устройства, важным новшеством в которых стала поддержка 5G. Наш прогноз по общей выручки компании за 2022 ф.г. предполагает ее рост всего на 0,3%, тогда как в 1К22 он достиг 11%. Если во 2К22 выручка продолжит расти такими высокими темпами, мы пересмотрим прогнозы в сторону повышения", - отмечают аналитики в комментарии.

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