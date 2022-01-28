Фондовые индексы РФ могут продолжить рост на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы и рубль могут продолжить восстановление на следующей неделе в отсутствие негативных геополитических сигналов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы и рубль на следующей неделе сохраняют потенциал коррекционного восстановления с локальных минимумов, который будет реализован при отсутствии негативных геополитических сигналов. Если эскалации ситуации на границе с Украиной не случится (в этом случае на рынок вернутся масштабные продажи), индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить коррекционное восстановление в районы 3590 и 1480 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), а рубль - развить укрепление к 76,50 руб./$1 и 85,50 руб./EUR1 против доллара и евро соответственно. Американские фондовые индикаторы также находятся в неплохой позиции для развития краткосрочного восстановления от минимумов в условиях становления среднесрочного "медвежьего" тренда", - отмечает эксперт в комментарии.

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