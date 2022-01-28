Прогнозная цена бумаг Норникеля на конец 2022г - 30016,73 руб. - "Фридом Финанс"

Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" на конец 2022 года составляет 30016,73 рубля, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Александр Осин.

"С точки зрения соотношения финансовых и операционных мультипликаторов ГМК торгуется существенно дешевле российских аналогов и незначительно дороже зарубежных сопоставимых компаний. Налоговые инициативы правительства и экологические расходы в среднесрочном периоде могут обойтись компании в 4% от EBITDA 2022 года. Однако в 2021 году мы отмечали ослабление рисков регуляторного давления на бизнес комбината на фоне сохраняющейся угрозы дефицита металлов на рынке, особенно при снижении инвестиций в добычу. По нашим прогнозам, прирост продаж в 2022-2027 гг. составит 15% против 18% и 11% в 2013-2020 гг. и 2002-2012 гг. соответственно. Отношение чистого денежного потока к выручке в 2022-2027 гг. оцениваем в 21% против 24% и 23% в 2013-2020 гг. и 2002-2012 гг. соответственно. С учетом 10%-го дисконта, обусловленного повышенными макроэкономическими и регуляторными рисками, справедливая стоимость обыкновенной акции "Норникеля" на конец 2022 года составляет 30016,73 руб." - указывает эксперт.

"Принимая во внимание, что текущее акционерное соглашение будет действовать до 2023 года, а также учитывая динамику долговой нагрузки ГМК, мы прогнозируем, что дивдоходность выплат по итогам 2021-го и 2022 годов достигнет 16% и 13% к текущим котировкам. По ожиданиям менеджмента, объем дивидендных выплат составит 50-75% свободного денежного потока (FCF) после истечения сроков действующего соглашения акционеров. Ранее при оценке данного показателя руководство ГМК ориентировалось на 50% FCF", - отмечает Осин в комментарии.

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