"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy с целью $87,16, что предполагает потенциал роста 6,3% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

27 января крупный представитель американской нефтепереработки Valero Energy представил отчёт за IV квартал. Выручка компании выросла на 116,2% г/г, до $35,9 млрд. EBITDA увеличилась в 20,5 раза до $ 2,2 млрд, а чистая прибыль на акцию стала положительной и достигла $ 2,47, отмечается в комментарии.

"Ключевым драйвером роста финансовых результатов Valero Energy стало восстановление маржи нефтепереработки на 131% г/г до $ 10,73, что приблизительно соответствует нормальному для отрасли уровню, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Причинами для нормализации рентабельности НПЗ стали восстановление спроса на топливо и низкие запасы бензинов и дистиллятов в стране. Также положительной эффект на финансовые результаты оказал рост объёмов нефтепереработки на 18,9% г/г, что также связано с сильном спросом на топливо. Сдерживающим фактором является рост цен на газ, который является одним из ключевых составляющих операционных расходов НПЗ".

На взгляд эксперта, отчётность Valero Energy выглядит умеренно позитивно. Компания продолжает пользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой для постепенного снижения долговой нагрузки и поддержки стабильного уровня дивидендов. Кроме того, по плану идёт реализация проектов в сфере "зелёного дизеля", что в среднесрочной перспективе поддержит результаты Valero Energy.

"Мы сохраняем позитивные ожидания насчёт динамики бизнеса компании в 2022г за счёт сохранения высоких значений маржи нефтепереработки. При этом с момента нашей рекомендации "покупать" акции Valero Energy уже выросли на 14,4%. Оставшийся апсайд до целевой цены в $ 87,16 составляет 6,3%", - резюмирует Кауфман.

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