"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7950 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7950 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,6%, стоп-приказ: 6440 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Котировки компании просели из-за общего геополитического фактора. Тем не менее, аналитики считают, что это хороший момент для входа, так как в геополитике начинаются движение на снижение агрессии, а прогноз по нефти на 2022г позитивный. К тому же форвардная годовая дивидендная доходность колеблется от 14% до 16% по текущим ценам.

"С технической точки зрения бумага демонстрирует разворотные сигналы после ощутимого снижения. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 7950 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 6440 рублей риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты "Финама".

"ЛУКОЙЛ" является одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. Занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов.

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