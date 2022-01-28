"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Colgate-Palmolive с целью $92,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $92,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании.

28 января компания Colgate-Palmolive отчитается о финансовых результатах. Аналитики ожидают роста выручки до $4,42 млрд и прибыли на акцию $0,7868. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага продолжительное время находится на уровне боковика с возможностью протестировать уровень сопротивления. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 6% и выставлении стоп-заявки на уровне $79 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,64", - указывают эксперты "Финама".

Colgate-Palmolive Co. - международная компания, производящая такие продукты, как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию.

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