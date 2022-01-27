Sber CIB рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 130 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста более 30% с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвестбанка.

Цены на необработанные алмазы в конце 2021г достигли шестилетних максимумов, компенсировав снижение в 2019-2020гг. Возможности для наращивания добычи в мире ограничены, а товарные запасы алмазов маленькие, поэтому, как ожидают аналитики, цены на необработанные алмазы будут держаться на достигнутых уровнях.

Эксперты ожидают, что в 2022г выручка "АЛРОСА" в расчёте на карат вырастет примерно на 30% за счёт повышения цен на алмазы и нормализации ассортимента продаж. Рост выручки не просто компенсирует увеличение расходов, но и приведёт к повышению рентабельности бизнеса. По мнению аналитиков банка, EBITDA "АЛРОСА" в 2022г превысит значения прошлого года на 17-18% и составит $2,3-2,4 млрд.

"Компания увеличит инвестиции до 30 млрд руб. в этом году, но в последующем сократит капитальные вложения, - указывают стратеги Sber CIB. - В 2024-2025гг они могут снизиться до 21-22 млрд руб., по оценке аналитиков. EBITDA компании стабилизируется, и свободный денежный поток составит около $1,5 млрд в год при доходности 14%".

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