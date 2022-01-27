"Финам" повысил рекомендацию для акций Globaltrans с "держать" до "покупать" и подтверждает целевую цену на уровне 618,45 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 21,2% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Со времени публикации нашей аналитической записки в октябре акции Globaltrans совершили ожидаемую коррекцию и, по нашему мнению, к настоящему моменту восстановили потенциал роста, - отмечает аналитик Наталия Пырьева. - Увеличение объемов грузовых железнодорожных перевозок, сохраняющаяся положительная динамика ставок на рынке полувагонов, а также продление долгосрочных сервисных контрактов с крупными клиентами благоприятно скажутся на финансовых метриках и акционерной стоимости компании. В связи с этим мы повышаем рекомендацию по акциям Globaltrans до "покупать" с "держать" и подтверждаем целевую цену 618,45 руб. на апрель 2022г. В прошлой записке от 6 октября 2021г мы видели ограниченный потенциал роста и предполагали возможность коррекции. Эта коррекция произошла, и теперь апсайд к текущей цене акций составляет 21,2%".

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории РФ, стран СНГ и Балтии. Акции компании торгуются на LSE, а также Московской бирже.

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