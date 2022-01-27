"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 218 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что при текущей цене за акцию Сбербанк торгуется по своей балансовой стоимости (P/BV = 1) и имеет окупаемость с прибыли около 5 лет (P/E = 4,6). На их взгляд, в долгосрочной перспективе компания выглядит крайне интересно.

"С технической точки зрения котировки акций Сбербанка после хорошего импульса вниз начинает формировать консолидацию. Пока цена находится близко к поддержке, можно открывать позиции. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 218 рублей риск на портфель составит 0,92%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,73", - указывают эксперты "Финама".

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