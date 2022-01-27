"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций AT&T с $27 до $26

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций AT&T Inc. с $27 до $26 и рекомендует инвесторам временно воздержаться от открытия позиций в этом инструменте, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова.

"Результаты телекома AT&T за IV квартал в целом совпали с прогнозами рынка. Прогнозы AT&T на 2022г оказались преимущественно ниже ожиданий инвесторов. Наиболее важно расхождение между оценками скорректированной EPS на консолидированной основе. Компания закладывает этот показатель в диапазоне $3,10-3,15, а консенсус аналитиков предполагает достижение им $3,16", - отмечает эксперт.

Неопределенность, возникшая после сделки по выделению медиаактивов и объединению их с корпорацией Discovery (DISCA), по мнению аналитика, находится в центре внимания инвесторов и определяет неудовлетворительную динамику акций. Сделку планируется закрыть во II квартале 2022г.

Гендиректор компании Джон Стэнки отметил, что она может быть проведена в форме спин-офф или сплит-офф, хотя окончательное решение по этому вопросу не принято. Процедура сплит-офф дала бы возможность инвесторам AT&T выбрать, какими акциями владеть после выделения Warner Media, поэтому данный вариант, как ранее предполагалось, более вероятен и благоприятен. В этом случае AT&T предложит инвесторам возможность обменять акции AT&T на акции Warner Brothers Discovery. Чтобы стимулировать конверсию, AT&T, вероятно, предложит своим инвесторам небольшой бонус. Однако судя по последнему интервью Стэнки, компания склоняется в пользу спин-оффа, так как это позволит провести сделку гораздо проще и быстрее. По мнению Денисламова, этот вариант предполагает автоматическое распределение акций объединенной компании WM/DISCA между акционерами AT&T без права выбора.

"Масштабная реструктуризация бизнеса и неопределенность в отношении процедуры вышеупомянутой сделки существенно уменьшила инвестиционную привлекательность акций AT&T, которые в среднесрочной перспективе продолжат боковую динамику. Снижаем целевую цену с $27 до $26 и рекомендуем инвесторам временно воздержаться от открытия позиций в этом инструменте", - резюмирует эксперт "Фридом Финанс".

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