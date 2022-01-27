Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.

Как в нем говорится, "Газпром" принял участие в телефонной конференции с международными инвесторами, организованной инвестбанком. Аналитики отметили, что сейчас, когда зима перевалила за середину, инвесторам было весьма кстати услышать от непосредственных участников (т.е. представителей компании) о состоянии дел и развитии ситуации на европейском газовом рынке.

"Если применить рыночные (M2M) предпосылки в части макроэкономики и нефтяных цен, а также среднюю в 2022 году цену реализации газа в страны дальнего зарубежья в $500 за тысячу кубометров, мы получим дивидендную доходность за 2021 год свыше 15%, а дивидендная доходность за 2022 год может достичь 22% (ожидаем 15% за 2021 год). В ходе декабрьского конференц-звонка, посвященного обсуждению результатов за третий квартал 2021 год, прозвучали прогнозы компании по средней цене на четвертый квартал 2021 год на уровне порядка $550 за тысячу кубометров. Принимая в расчет временной лаг в привязанных к ценам на нефть контрактах и более высокие котировки нефти в втором полугодии 2021 года, мы считаем среднюю цену продажи газа в $500 за тысячу кубометров на 2022 год вполне обоснованным допущением. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", - указывают эксперты инвестбанка.

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