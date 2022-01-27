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27 января 2022 года 13:15
Рубль, скорее всего, останется в диапазонах 77-80 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие недели - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, скорее всего, продолжит торговаться в диапазонах 77-80 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Мы считаем, что в отсутствие негативных сценариев рубль уже исчерпал потенциал к дальнейшему ослаблению и в течение ближайших недель валютные пары USD/RUB и EUR/RUB продолжат торговаться в диапазонах 77-80 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1, откуда они смогут уйти вниз с ослаблением геополитической напряжённости", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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.27 января 2022 года 18:45
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.27 января 2022 года 15:58
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