Существуют краткосрочные риски более глубокого снижения котировок акций Intel

Существуют риски более глубокого снижения котировок акций Intel Corp. в краткосрочной перспективе из-за напряжения на фондовом рынке США, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Intel опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2021 года. Компания все еще стремится к возвращению технологического превосходства и инвестирует в это, жертвуя прибылью. Такой подход может несколько ухудшить будущие финансовые показатели, однако в итоге инвестиции могут окупиться. Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Краткосрочный взгляд преимущественно нейтральный с ожиданием бокового направления и рисками более глубокого снижения из-за напряжения на рынке США. Пока позиции в акциях Intel можно удерживать, а при просадках усредняться. Быстрого и мощного роста в ближайшей перспективе не ожидается, особенно без новых драйверов", - пишет аналитик в комментарии.

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