"Финам" рекомендует покупать акции Exelon с прогнозной ценой $64

"Финам" рекомендует покупать акции Exelon Corp. с прогнозной ценой $64 за штуку на январь 2023 года, что предполагает потенциал роста 15,40% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"У инвесторов остается несколько дней для того, чтобы принять участие в спин-оффе крупнейшего мирового оператора АЭС Exelon. Реорганизация компании и смена регулятивной риторики в отношении АЭС открывают новые перспективы перед углеродно-нейтральной генерацией. Так, планируемая к выделению компания Constellation с парком АЭС станет крупнейшим в США производителем чистой э/э, а регулируемая часть бизнеса Exelon продолжит рост за счет CAPEX и адаптации "зеленых" трендов", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

Exelon Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в ряде штатов США. Компания является крупнейшим американским оператором АЭС и входит в десятку самых дорогих коммунальных компаний мира.

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