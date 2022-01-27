"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Принадлежащая "Газпрому" компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода "Северный поток 2" - учредила немецкую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH (GfE) для управления участком газопровода на территории Германии. Эта техническая мера была необходима для продолжения процесса сертификации газопровода. Теперь "мяч" на стороне регулятора, и мы подтверждаем наше мнение, что успешная сертификация газопровода должна стать позитивным катализатором для акций "Газпрома". Подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" для бумаг эмитента, которые торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 2,7х и предполагают дивидендную доходность на уровне 19%", - указывают эксперты.

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