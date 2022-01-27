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27 января 2022 года 10:35

"Атон" сохраняет рейтинг "нейтрально" для акций "Газпром нефти"

"Атон" сохраняет рейтинг "нейтрально" для акций "Газпром нефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Газпром нефть" имеет большой потенциал роста добычи благодаря запуску ряда новых проектов, в том числе в Арктике. Эти планы, которые вписываются в рамки ожиданий рынка и наших прогнозов, должны позволить эмитенту обогнать "ЛУКОЙЛ" по объемам добычи углеводородов уже в 2023 году. Мы сохраняем "нейтральный" рейтинг по "Газпром нефти", которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,2x и обеспечивает дивидендную доходность 12% против мультипликатора 3,3x у российских нефтяных компаний", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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