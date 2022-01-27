Ужесточение сигналов ФРС по ДКП окажет давление на рынок ОФЗ в четверг - ПСБ

Ужесточение сигналов ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП) будет оказывать давление на рынок рублевых гособлигаций в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Учитывая складывающийся новостной фон, доходность ОФЗ в четверг может вырасти еще на 10 б.п. Из важных политических событий, которые могут повлиять на восприятие российского странового риска и на рынок ОФЗ, отметим реакцию российской стороны на предложения США по гарантиям безопасности", - пишет эксперт банка в комментарии.

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