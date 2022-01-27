Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в РФ и США:

- Банк России опубликует данные о состоянии золотовалютных резервов;

- Polymetal объявит производственные результаты за четвертый квартал 2021 года;

- В США ожидаются ВВП и данные по потребительским расходам за четвертый квартал 2021 года.

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