Возможно развитие коррекции вниз котировок нефти в ближайшее время - BCS Express

Возможно развитие коррекции вниз котировок нефти марки Brent в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Утром четверга фьючерсы на нефть марки Brent корректируются вниз. После достижения $90 за баррель логичным выглядит развитие более существенной коррекции, поскольку с середины декабря нефть росла практически безоткатно и за этот период прибавила более 25%. Кроме того, часть роста последних дней могла подогреваться геополитической напряженностью, при снижении которой спекулятивный фактор может перестать оказывать поддержку котировкам. При ухудшении сентимента можно предположить возможность повторного спуска в зону $85-86 за баррель на горизонте ближайших недель. Более глубокое снижение будет ограничиваться более устойчивыми факторами роста цен, такими как дефицит поставок", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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