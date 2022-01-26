ЦБ РФ может повысить ставку на февральском заседании до 9,5% - Инвестбанк Синара

Банк России может повысить ключевую ставку на февральском заседании до 9,5% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара."

"Наш прогноз по инфляции на 2022г предполагает, что месячное повышение цен не превзойдет средние темпы 202г, - отмечают аналитики Сергей Коныгин и Александр Афонин. - В рамках базового сценария прирост ИПЦ в ближайшие месяцы останется в районе 1,0% в месяц, что в годовом выражении эквивалентно 8,7%-ному росту. Мы предполагаем в базовом сценарии, что инфляция замедлится только ближе к концу года, а б?льшую часть 2022г останется около многолетних максимумов".

Регулятор продолжит ужесточение своей денежно-кредитной политики в ответ на скачок цен, считают эксперты. На 2022г запланировано 8 заседаний совета директоров Банка России, включая 4 опорных, когда публикуются основные макроэкономические прогнозы. Ближайшим таким заседанием станет февральское, которое, как предполагают Коныгин и Афонин, завершится повышением и процентной ставки, и прогноза по инфляции.

"Чтобы сбить инфляцию до 4%, понадобится вдвое замедлить месячный рост цен, что сейчас представляется маловероятным. Регулятор, как мы ожидаем, поднимет ставку на 50 или даже на 100 б. п., до терминального уровня 9,5%. По нашему мнению, такого повышения достаточно, чтобы ДКП стала достаточно жесткой для противодействия инфляции, а с другой стороны - не препятствовала бы экономическому росту", - прогнозируют стратеги банка.

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