Инвестбанк Синара рекомендует к покупке ОФЗ со сроком обращения 5-7 лет и фиксированным купоном

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют к покупке ОФЗ со сроком обращения 5-7 лет и фиксированным купоном, говорится в обзоре банка.

"Выбор успешной стратегии на рынке ОФЗ становится все более сложным, так как количество неизвестных вводных неуклонно растет. Причем фактор непредсказуемой инфляции отходит на второй план, на передний же вышли резко выросшие геополитические риски", - пишут аналитики банка Сергей Коныгин и Александр Афонин.

Если в этом году сохранится сочетание очень высоких цен на нефть и слабого рубля, потребности правительства в новых заимствованиях могут сократиться на треть к плану, полагают эксперты инвестбанка. Для минфиновских размещений определяющим фактором тогда становится курс рубля. По расчетам аналитиков, изменение курса на один рубль трансформируется в увеличение (уменьшение) годового объема заимствований через ОФЗ на 85 млрд руб. "Вряд ли новое предложение госдолга в этом году окажет дополнительное давление на кривую доходности ОФЗ. От правительства мы ожидаем гибкой политики и предполагаем, что Минфин активизирует размещение ОФЗ в 2П22", - отмечают Коныгин и Афонин.

Стратеги инвестбанка рекомендуют к покупке ОФЗ со сроком обращения пять - семь лет и фиксированным купоном. Они напоминают, что в начале января доходности ОФЗ забрались довольно высоко на фоне возросшей геополитической напряженности. По их мнению, эта дополнительная премия в размере 75-100 б. п. послужит буфером на случай дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, и это ограничивает потенциал снижения котировок облигаций.

"Если инфляция останется стабильно высокой до 4К22, нам представляется целесообразным занять позиции в указанных бумагах, которые сейчас торгуются с доходностью 9,8-9,9% годовых. Риски снижения в рамках базового сценария носят, на наш взгляд, ограниченный характер, тогда как возможность зафиксировать на длительный период доходность на адекватном уровне представляется привлекательной. Риск дальнейшего роста ставок можно нейтрализовать посредством включения в портфель краткосрочных обязательств, а высвобождающиеся по мере их погашения средства можно реинвестировать в более длинные выпуски", - отмечают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.