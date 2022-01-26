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26 января 2022 года 17:30
Акции Johnson & Johnson интересны для долгосрочных покупок - BCS Express
Акции компании Johnson & Johnson в настоящее время интересны для долгосрочного инвестирования, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Учитывая фундаментальную и техническую картину, акции Johnson & Johnson стоит рассмотреть для покупки в долгосрочный портфель. Дивидендная доходность - 2,6% годовых. Кредитный рейтинг от Moody's - "AAA". Если на фондовом американском рынке продолжится волна распродаж, котировки бумаг эмитента будут падать значительно меньше широкого рынка. Ближайшей целью для роста выступает диапазон $188-195 за штуку", - отмечает аналитик инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-JOHNSON/JOHNSON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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