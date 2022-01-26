"Финам" рекомендует держать акции Linde PLC с прогнозной ценой $292,4 за штуку на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и 256,2 евро за штуку на Франкфуртской фондовой бирже (FWB) на конец 2022 года, что на 7,5% и 9,4% соответственно ниже текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"После покупки в 2006 году британской BOC Group и слияния в 2018 году с американской Praxair группа Linde - крупнейший мировой производитель и поставщик промышленных газов. Компания обладает передовыми технологиями сепарации воздуха, получения и сжижения водорода, имеет сильное инжиниринговое подразделение, демонстрирует заметный рост присутствия на ключевых рынках и генерирует сильные финансовые результаты, - пишет эксперт Алексей Калачев. - В силу величины компании, ее положения в отрасли и лидерства в области производства "зеленого" водорода стоимость Linde оценивается рынком с премией к сопоставимым конкурентам. На наш взгляд, такая опережающая оценка может ограничить потенциал роста стоимости компании в среднесрочной перспективе".

Linde PLC - международная химическая компания, специализируется на производстве и продаже атмосферных, технологических и специальных газов и оборудования для их получения. Является одним из технологических лидеров по получению и поставкам водорода.

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