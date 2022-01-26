"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Verizon на уровне $56

Инвестиционная компания "Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Verizon Communications на уровне $56 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

"Мы оставляем целевую цену для акций мобильного оператора Verizon на горизонте года без изменений - на уровне $56. Этот инструмент привлекателен для долгосрочных инвесторов, дивидендная доходность бумаги составляет высокие 4,8%. Однако существенного потенциала роста для мультипликатора P/E NTM, который составляет 10х мы не видим, так как конкуренция на ключевых рынках Verizon усиливается. EPS в ближайшие два-три года будет повышаться в диапазоне 0-3%. Долгосрочная стратегия компании по-прежнему строится на развитии премиальной мобильной связи 5G, но потенциал роста выручки от развертывания сетей нового поколения выглядит неопределенным из-за ценовой конкуренции между крупнейшими провайдерами связи", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

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