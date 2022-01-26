Цена GDR X5 может вырасти до 4947 руб. в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Котировки бумаг (GDR) X5 Retail Group могут вырасти до 4947 рублей в долгосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Эксперты отмечают, что в среду бумаги Х5 с запозданием отыгрывают ростом позитивную отчетность, согласно которой выручка ритейлера повысилась на 14,9%. Общее количество магазинов увеличилось за год на 1,366 тыс. Объем продаж вырос на 93%, средний чек повысился на 9%.

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