Рубль в настоящее время полностью находится под властью геополитики - BCS Express

Национальная валюта в настоящее время полностью находится под властью геополитики, без деэскалации уровень 78 руб./$1 вряд ли перейдет под контроль игроков на укрепление, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль ожидаемо не торопится приступать к укреплению. Давление извне не прекращается, а отказ ЦБ в покупке валюты для ФНБ носит скорее психологический характер для успокоения спекулянтов. Национальная валюта сейчас полностью под властью геополитики. Если будет получен сигнал к умиротворению сторон, то начнется процесс укрепления рубля на фоне сильных макроданных России. Ближайшая планка - 78 руб./$1 (без деэскалации указанный уровень вряд ли перейдет под контроль игроков на укрепление), еще ниже - 76 руб./$1. Учитывая взрывную волатильность инструмента в последнее время, движения пар могут быть очень быстрыми. А вечером среды на курс рубля окажет влияние заседание ЦБ США", - отмечает эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

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