Возможен рост волатильности котировок акций "Детского мира" в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Возможен рост волатильности котировок акций "Детского мира" в ближайшее время на фоне публикации операционных результатов эмитента за 4К21, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Представленные результаты "Детского мира " за 4К21 отражают достаточно сложные операционные условия для российского сектора ритейла. Эмитент остается явным лидером в своем сегменте рынка, и стремительный рост онлайн-продаж - позитивный фактор. Вместе с тем продажи компании оказались чувствительными к ограничениям, связанным с пандемией: многие магазины работают в крупных торговых центрах, которые могут закрываться либо требовать от посетителей QR-коды; макроэкономическая ситуация в целом способна негативно влиять на спрос на товары ряда категорий. Таким образом, результаты могут способствовать росту волатильности котировок акций "Детского мира". Следующим важным отчетом станут финансовые результаты за 4К21, которые компания должна опубликовать 1 марта 2022 года", - отмечает аналитик банка Константин Белов.

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