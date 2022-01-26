Вероятна консолидация котировок нефти в среду на уровне $88/барр. - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в среду на уровне $88 за баррель Brent с тенденцией к росту в конце торгового дня, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Эксперт напоминает, что по итогам вторника стоимость нефти подросла - Brent вернулся к отметке $88/барр., продолжая удерживаться у максимумов года в ожидании нормализации общерыночной конъюнктуры и итогов заседания ФРС. Поддержку рынку нефти продолжили оказывать сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и отраслевой оптимизм. Так, во вторника вышли недельные данные Американского института нефти по запасам энергоносителей в США, - согласно им, запасы сырой нефти в стране снизились на 872 тыс. барр., а дистиллятов - на 2,2 млн барр., что оказалось несколько лучше консенсусов, формируя позитивные ожидания по аналогичному отчету Минэнерго США, выходящему сегодня.

"Текущая техническая картина по нефти Brent остается неплохой: котировки продолжают консолидироваться в диапазоне $86-90/барр., сохраняя потенциал для развития роста и теста зоны $90+/барр. В среду утром нефтяные котировки вновь находятся под символическим давлением - инвесторы не предпринимают активных действий, пока на фондовых рынках сохраняется консервативный настрой. Мы полагаем, что нефть в течение дня останется у уровня $88/барр., к вечеру может попытаться продвинуться выше", - прогнозирует Локтюхов.

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