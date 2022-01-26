Рубль будет торговаться в диапазоне 78-79,5 руб./$1 в среду - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 78-79,5 руб./$1 и на уровне 88-90 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля во вторник, 25 января, немного укрепился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 78,63 руб. (-0,16 руб.), курс евро - 88,80 руб. (-0,35 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру среды снижается на 0,27% и составляет $87,96 за баррель. Некоторое ослабление геополитической напряжённости позволяет рублю стабилизировать положение. На открытии торгов в среду российский рубль движется смешанно в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 78,0-79,5 руб. в паре с долларом и на уровне 88-90 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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