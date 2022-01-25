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25 января 2022 года 18:27
Вероятно снижение курса рубля до 77-77,7 руб./$1 и 87,5-88 руб./EUR1 до конца января - "Фридом Финанс"
Вероятно снижение курсов валютных пар USD/RUB и EUR/RUB до уровней 77-77,7 руб./$1 и 87,5-88 руб./EUR1 соответственно на горизонте до конца января, полагаю аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Мы считаем, что Банк России дал четкий сигнал спекулянтам о том, что текущий курс рубля и повышенная волатильность национальной валюты его не устраивает. Кроме того, мы убеждены, что при необходимости ЦБ готов пойти и на более серьезные меры. Несмотря на решительный настрой регулятора, высокие риски продолжения ослабления рубля сохраняются, но сама принципиальная готовность ЦБ вмешаться в ситуацию, на наш взгляд, уже может заставить спекулянтов отказаться от решения играть против финансового регулятора", - отмечают эксперты. Из позитивных факторов, которые могут сыграть в пользу укрепления рубля, аналитики инвесткомпании обращают внимание на тот факт, что экспортеры в текущем месяце еще смогут оказать поддержку национальной валюте. 25 января - последний день уплаты НДС и акцизов для российских и иностранных компаний. 28 января предстоит выплата налога на прибыль организаций, а 31 января добывающие компании сдают декларацию по НДПИ и уплачивают НДФЛ. "На наш взгляд, ЦБ дал рынку конкретные курсовые ориентиры, которые он намерен отстаивать в дальнейшем: покупку валюты регулятор прекратил, когда пара USD/RUB превысила 79 руб./$1, а EUR/RUB подбиралась к 90 руб./EUR1. Мы полагаем, что ЦБ продолжит поддерживать курс национальной валюты на этих уровнях, несмотря на сильное давление, которое оказывают на рубль новости геополитики. До конца месяца ожидаем снижения пар USD/RUB и EUR/RUB до 77-77,7 руб./$1 и 87,5-88 руб./EUR1 соответственно", - указывают во "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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